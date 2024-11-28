Нидерланды поставили Украине пусковые установки ЗРК Patriot

Нидерланды поставили Украине три пусковые установки ЗРК Patriot

Нидерланды поставили Украине три пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс, передает РИА Новости.

По словам главы Минобороны, украинцам предстоит «суровая зима» из-за «разрушительных воздушных налетов». «Поэтому мы поставили им три пусковые установки ЗРК Patriot», — написал Брекелманс.

Ранее командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что отправка шведских и французских истребителей на Украину на данный момент не имеет смысла. По его словам, следует избегать ситуации, когда у страны больше систем, чем пилотов.