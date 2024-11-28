Обвиненные в шпионаже в пользу России граждане Болгарии признали вину

FT: двое граждан Болгарии признались, что шпионили в пользу России

Двое из пяти граждан Болгарии, которых ранее обвинили в шпионаже в пользу России, признали свою вину в суде в Лондоне. Об этом написала газета Financial Times (FT).

Орлин Русев и Бизер Джамбазов сообщили суду, что являлись участниками сговора с целью шпионажа в пользу РФ. При этом Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова заявляют о своей невиновности. Как утверждается в заявлении обвинителя Элисон Морган, обвиняемые планировали «собирать информацию для России, являющейся врагом Соединенного Королевства».

В сентябре прошлого года стало известно о предъявлении обвинений в шпионаже пяти гражданам Болгарии. По версии следствия, они собирали информацию, «которая была бы прямо или косвенно полезна недружественной стороне», в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года.

В феврале Скотленд-Ярд сообщил, число граждан Болгарии, обвиняемых британскими властями в шпионаже в пользу России, увеличилось до шести. Новым фигурантом стал Тихомир Иванчев.

В конце октября этого года немецкая Генпрокуратура выдвинула обвинения в отношении российско-немецкого гражданина Дитера С., которого ранее подозревали в шпионаже в пользу России. Мужчину подозревают в участии в конфликте на стороне Донецкой народной республики в 2014-2016 годах. Дитеру С. и его сообщнику Александру Й. вменяется работа на российскую спецслужбу.

Ранее контртеррористическое подразделение британского Скотленд-Ярда обвинило российских шпионов в пожаре на складе DHL. По мнению полиции, это может быть частью «более широкой кампании» агентов РФ.