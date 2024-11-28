Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:28, 28 ноября 2024Мир

Обвиненные в шпионаже в пользу России граждане Болгарии признали вину

FT: двое граждан Болгарии признались, что шпионили в пользу России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Двое из пяти граждан Болгарии, которых ранее обвинили в шпионаже в пользу России, признали свою вину в суде в Лондоне. Об этом написала газета Financial Times (FT).

Орлин Русев и Бизер Джамбазов сообщили суду, что являлись участниками сговора с целью шпионажа в пользу РФ. При этом Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова заявляют о своей невиновности. Как утверждается в заявлении обвинителя Элисон Морган, обвиняемые планировали «собирать информацию для России, являющейся врагом Соединенного Королевства».

В сентябре прошлого года стало известно о предъявлении обвинений в шпионаже пяти гражданам Болгарии. По версии следствия, они собирали информацию, «которая была бы прямо или косвенно полезна недружественной стороне», в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года.

В феврале Скотленд-Ярд сообщил, число граждан Болгарии, обвиняемых британскими властями в шпионаже в пользу России, увеличилось до шести. Новым фигурантом стал Тихомир Иванчев.

В конце октября этого года немецкая Генпрокуратура выдвинула обвинения в отношении российско-немецкого гражданина Дитера С., которого ранее подозревали в шпионаже в пользу России. Мужчину подозревают в участии в конфликте на стороне Донецкой народной республики в 2014-2016 годах. Дитеру С. и его сообщнику Александру Й. вменяется работа на российскую спецслужбу.

Ранее контртеррористическое подразделение британского Скотленд-Ярда обвинило российских шпионов в пожаре на складе DHL. По мнению полиции, это может быть частью «более широкой кампании» агентов РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Определились все участники полуфинала Пути РПЛ Кубка России

      В петербургском ресторане отравились десятки человек

      В Минобороны Великобритании объявили о сокращении армии

      Россиянам назвали популярные схемы жилищных аферистов

      Посольство прокомментировало ситуацию с обменом старых долларов в Турции

      В Ливане обвинили Израиль в нарушении соглашения о перемирии

      В Канаде зафиксировали всплеск заболеваемости цингой

      ЦСКА победило «Динамо» в дерби в КХЛ

      «Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше