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14:47, 28 ноября 2024Бывший СССР

Опыт в Ираке нового представителя США по конфликту на Украине оценили

Олейник: новый представитель США по Украине может использовать опыт в Ираке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Carlos Barria / Reuters

Новый специальный представитель президента США по конфликту на Украине Кит Келлог может использовать свой опыт в Ираке на новой должности. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, пишет РИА Новости.

По его словам, опыт Келлога в создании временной администрации в Ираке может пригодиться США на Украине. «Не исключено, что на Украине до перезагрузки, я имею в виду выборы... временная администрация может быть. Вот тут его опыт может быть полезным», — заявил он.

Однако Олейник сомневается, что Келлог сможет посадить Киев и Москву за стол переговоров. Причина в том, что он далек от реалий конфликта и не видит условий, которые предлагает Россия.

Ранее политолог Владимир Скачко связал снижение возраста мобилизации на Украине с тем, какой курс выберет Трамп. «Если избранный президент США не сменит свою миротворческую риторику, то, на мой взгляд, до этого дело не дойдет», — заявил он.

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