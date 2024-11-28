Опыт в Ираке нового представителя США по конфликту на Украине оценили

Олейник: новый представитель США по Украине может использовать опыт в Ираке

Новый специальный представитель президента США по конфликту на Украине Кит Келлог может использовать свой опыт в Ираке на новой должности. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, пишет РИА Новости.

По его словам, опыт Келлога в создании временной администрации в Ираке может пригодиться США на Украине. «Не исключено, что на Украине до перезагрузки, я имею в виду выборы... временная администрация может быть. Вот тут его опыт может быть полезным», — заявил он.

Однако Олейник сомневается, что Келлог сможет посадить Киев и Москву за стол переговоров. Причина в том, что он далек от реалий конфликта и не видит условий, которые предлагает Россия.

Ранее политолог Владимир Скачко связал снижение возраста мобилизации на Украине с тем, какой курс выберет Трамп. «Если избранный президент США не сменит свою миротворческую риторику, то, на мой взгляд, до этого дело не дойдет», — заявил он.