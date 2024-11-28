Скачко: снижение возраста мобилизации на Украине зависит от курса Трампа

Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет во многом будет зависеть от курса избранного президента США Дональда Трампа, заявил в беседе с газетой «Взгляд» политолог Владимир Скачко.

Он отметил, что США поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие, а Киев в ответ должен обеспечить пополнение войск. При этом Украина не может выполнить свои обязательства по увеличению числа вооруженных сил, отсюда и требование снизить возраст мобилизации со стороны Вашингтона, объяснил эксперт.

По его мнению, снижение возраста мобилизации во многом будет зависеть от того, какой курс выберет Трамп. «Если избранный президент США не сменит свою миротворческую риторику, то, на мой взгляд, до этого дело не дойдет. Если же он продолжит политику уходящей администрации Байдена, то он может в более жесткой манере потребовать от Киева призыва восемнадцатилеток», — заметил Скачко.

При реализации второго сценария в ВСУ могут мобилизовать до миллиона человек, считает политолог. Однако суть в том, что они будут слабо обучены и не смогут остановить продвижение российских войск.

Ранее вице-премьер Украины по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев не планирует снижать возраст мобилизации до 18 лет, поскольку нет такой необходимости. Она также добавила, что у Вашингтона есть обязательство по подготовке и снаряжению украинских соединений, при исполнении которых ситуация на поле боя будет контролируемой.