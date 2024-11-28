Перечислены неочевидные симптомы диабета

Эндокринолог Сахнова: жажда и незаживающие раны могут указывать на диабет

Не все могут заметить появление сахарного диабета на ранней стадии, предупредила эндокринолог Екатерина Сахнова. В беседе с «Газетой.Ru» она перечислила неочевидные симптомы диабета.

По словам Сахновой, диабет может проявляться не только в повышенном уровне глюкозы, но и в сухости во рту, жажде, частом мочеиспускании. Кроме того, у людей с развивающимся диабетом могут наблюдаться снижение остроты зрения, онемение кистей рук и стоп, незаживающие раны, гиперпигментированные уплотнения на коже, указала врач.

При появлении перечисленных симптомов эндокринолог посоветовала незамедлительно обратиться к врачу. Она отметила, что основными факторами риска развития сахарного диабета второго типа, самого распространенного, являются наличие заболевания у родственников и избыточная масса тела. «При наличии избыточной массы тела или ожирения у лиц с отягощенным наследственным анамнезом по сахарному диабету второго типа в качестве профилактических мер рекомендована модификация образа жизни с целью снижения веса», — говорит Сахнова.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов перечислил продукты, провоцирующие рак. По его словам, самую большую опасность для здоровья представляет алкоголь, а также острая или соленая рыба и красное мясо.