Песни российских рэперов запретили из-за реабилитации нацизма

Треки рэперов Scally Milano и OG Buda запретили в России за реабилитацию нацизма

Суд запретил восемь треков российских рэперов OG Buda, Scally Milano, Платины и Lil Krystall. О решении Измайловского районного суда Москвы стало известно из картотеки московских судов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В треках «Дает» музыканта Scally Milano и «На кассе» артиста OG Buda усмотрели нарушение статьи уголовного кодекса России о реабилитации нацизма. В песнях рэпера Платины «У тебя большая жопа я влюблен», «Бассок», «Санта Клаус» и «Опиаты Круг» и совместном треке Lil Krystall с OG Buda «Скам» нашли пропаганду наркотических средств.

Также столичный суд запретил песню «Верят и не верят», записанную артистами Scally Milano и Платиной, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее стало известно, что рэпер Scally Milano пожаловался на отмену концертов. Артист отметил, что он с командой сделали все, «чтобы мероприятие прошло в соответствии с требованиями закона».