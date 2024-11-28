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12:10, 28 ноября 2024Мир

Политолог объяснил назначение Келлога спецпосланником США по Украине

Политолог Асафов: Трамп назначением Келлога хочет отойти от единоличных решений
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Назначение отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога на должность спецпосланника США по Украине говорит о стремлении избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отойти от стратегии единоличного принятия решений и выработать коллективную позицию США по украинскому кризису. Об этом заявил в беседе с «Абзацем» политолог Александр Асафов.

При этом эксперт отметил, что критика Келлога, направленная на политику США по Украине в период президентства Джо Байдена, не гарантирует, что чиновник будет придерживаться той же позиции, став частью команды Трампа.

«Безотносительно к мнению Трампа и ранее высказанной позиции Келлога формироваться политика нового президента будет из других, в том числе прагматических и экономических позиций. То, что Келлог говорил о каких-то сценариях [завершения конфликта на Украине] и ругал Байдена за провал на украинском направлении, — факт, но будет ли он реализовывать такую политику в дальнейшем — большой вопрос», — сказал политолог.

В заключение специалист выразил мнение, что назначение Келлога может означать желание Трампа отойти от стратегии единоличного принятия решений, а также выработать коллективную позицию США по Украине.

27 ноября Трамп сообщил, что предложил кандидатуру Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине. Избранный президент напомнил, что Келлог поддерживал его с самого начала политической карьеры. Он выразил мнение, что новый спецпосланник по Украине сможет «сделать мир снова безопасным».

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