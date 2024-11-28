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19:54, 28 ноября 2024Силовые структуры

Полицейские расставили ловушки в столовой и поймали на них вора

В Алтайском крае полиция поймала вора с помощью ловушки с родаминовой мазью
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В селе Нижнеозерное Алтайского края полиция задержала мужчину, воровавшего из столовой еду, с помощью ловушки с родаминовой мазью. Об этом сообщает издание Baza.

По данным источника, в полицию обратился директор столовой. Он рассказал, что неизвестный трижды проникал в помещение и выносил из него еду, а поймать его не удавалось. Тогда полицейские решили найти вора с помощью ловушек «Коврик», которые разложили под предполагаемыми местами проникновения в столовую.

В ночь с 26 на 27 ноября вор проник в столовую, отогнув гвоздь на форточке и наступив на коврик-ловушку. В результате подошва обуви окрасилась в красный и мужчина оставил следы. Вынести в этот раз ему удалось два килограмма фарша и пять килограммов сухофруктов. На следующий день его задержали.

Ранее сообщалось, что житель Урала нашел на дороге сумку с наличными и потратил все на дорогие покупки.

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