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15:11, 28 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин нашел на дороге сумку с наличными и потратил все деньги на BMW

Житель Урала нашел на дороге сумку с наличными и потратил все на дорогие покупки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Урале мужчина нашел сумку с деньгами и документами на имя директора одной из местных компаний, а затем потратил все наличные на дорогие покупки. Об этом сообщает E1 со ссылкой на источник.

По данным издания, 26-летний водитель заметил бесхозную борсетку на пересечении улицы Щербакова и Широкого переулка. Внутри были наличные в размере 800 тысяч рублей и документы на имя директора компании. В течение недели мужчина тратил деньги — он успел купить себе старую BMW, золотую цепь, а также телефон и часы от Apple.

Полицейские смогли вычислить его благодаря камерам видеонаблюдения. Злоумышленник во всем сознался — сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

При осмотре его места жительства были обнаружены документы директора и найденная сумка. Все приобретенное имущество у мужчины изъяли.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к 6,5 года лишения свободы менеджера одного из банков, который украл 33 миллиона рублей у клиентов и потратил их на отдых.

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