Повар изменил рецепт блюда и погубил посетительницу ресторана

В Техасе девушка умерла из-за изменения рецепта ее любимого ресторанного блюда

В американском штате Техас посетительницу не смогли спасти после того, как она попробовала любимое блюдо с новым ингредиентом. Об этом сообщает CBS News.

23-летняя Элисон Пикеринг страдала от аллергии на арахис. Чтобы не рисковать, она старалась есть только знакомые блюда, где точно нет этого ингредиента. Когда ее пригласили на свидание, она предложила сходить в проверенный ресторан и заказала блюдо с золотистым дорадо.

Девушку не предупредили, что повара изменили рецепт блюда и стали добавлять к дорадо арахисовую пасту. Аллергическая реакция последовала почти сразу. После первых же симптомов девушка сделала себе инъекцию препарата, помогающего при аллергии, и вызвала скорую помощь. По словам ее отца, она смогла дойти до машины, поговорила с врачами, после чего потеряла сознание. Реанимировать ее не удалось.

Теперь семья пострадавшей пытается сделать все, чтобы повара и официанты обращали больше внимания на посетителей с аллергией.

Ранее жительница штата Калифорния, США, страдающая от сотни аллергий, назвала 13 продуктов, которые она может есть. Девушка прошла множество тестов, чтобы найти безопасные продукты, среди которых белая рыба, индейка, зеленая фасоль, кабачки и огурцы.