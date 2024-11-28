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13:08, 28 ноября 2024Путешествия

Пропавшего на Бали при загадочных обстоятельствах туриста нашли живым

Daily Mail: турист пропал на Бали при загадочных обстоятельствах и нашелся живым
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Nyimas Laula / Reuters

Австралийского туриста, пропавшего на Бали при загадочных обстоятельствах, нашли живым. Подробностями поделилось издание Daily Mail.

22-летний Джексон Паркер из Квинсленда приехал на остров в Индонезии 30 октября. С 8 ноября он перестал публиковать посты в соцсетях и выходить на связь с семьей. Отмечается, что на него также был забронирован отель в Денпасаре, однако он туда не заселился.

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Родители Паркера запустили масштабные поиски и обратились к другим туристам на Бали с просьбой о помощи. Отец молодого человека Роли Паркер уже готовился сам вылететь на курорт, но внезапно его сын нашелся. До сих пор неясно, почему он исчез и при каких обстоятельствах объявился.

В ноябре американская туристка поехала в отпуск в Нью-Йорк и пропала без вести. Перед исчезновением она отправила несколько странных сообщений своим близким.

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