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17:15, 28 ноября 2024Бывший СССР

Путин оценил влияние Запада на ряд стран фразой «кто платит, тот и заказывает музыку»

Путин о вмешательстве Запада в дела стран: кто платит, тот и заказывает музыку
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mikhail Tereshchenko / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин оценил вмешательство Запада в дела стран бывшего СССР фразой «кто платит, тот и заказывает музыку». Его слова приводит РИА Новости.

«Кто платит, тот и заказывает музыку, а они ее исполняют на площадях», — сказал российский лидер.

Он добавил, что если взглянуть на число участников неправительственных организаций, получающих зарплату от иностранных правительств и выходящих на протесты, то получится очень реалистичная картинка. По его словам, они получают деньги за политическую деятельность внутри этих государств.

Ранее российский президент подчеркнул, что Москва не лезет во внутренние дела постсоветских стран. Путин уточнил, что речь также идет о Грузии. Несмотря на большое число контактов, Россия на официальном уровне не вмешивается во внутриполитический процесс других государств, отметил он.

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