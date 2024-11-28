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17:00, 28 ноября 2024Бывший СССР

Путин высказался о вмешательстве России во внутренние дела постсоветских стран

Путин: Россия не вмешивается во внутренние дела постсоветских стран
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mikhail Tereshchenko / Reuters

Россия не вмешивается во внутренние дела постсоветских стран, в том числе речь идет о Грузии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, несмотря на большое количество контактов с государствами бывшего СССР, Москва на официальном уровне не вторгается во внутриполитический процесс.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси продолжит следовать прагматичной политике в отношениях с Россией. Он назвал это одним из важнейших инструментов для сохранения мира и защиты интересов страны. Помимо этого, как утверждает премьер, урегулирование разногласий между Грузией и Россией является одним из важнейших приоритетов.

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