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12:18, 28 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о планах следовать прагматичной политике в отношениях с Россией

Кобахидзе: Грузия продолжит следовать прагматичной политике в отношениях с РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе . Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС

Грузия продолжит следовать прагматичной политике в отношениях с Россией. Об этом заявил кандидат на должность премьер-министра страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«У нас, конечно, будет прагматичная политика, когда дело касается грузино-российских отношений», — сказал он. Кобахидзе назвал такую политику одним из важнейших инструментов для сохранения мира и защиты интересов Тбилиси.

Кроме того, по его словам, урегулирования конфликта между Грузией и Россией является одним из важнейших приоритетов для республики. У грузинской стороны есть свои красные линии, касающиеся территорий, добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не откажется от контактов с властями Грузии. По его словам, РФ рассмотрит какие-либо дополнительные предложения о взаимодействии со стороны Тбилиси.

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