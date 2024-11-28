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14:24, 28 ноября 2024Россия

Путин утвердил KPI для российских губернаторов

Президент Путин утвердил перечень KPI для российских губернаторов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин утвердил перечень KPI для губернаторов. Соответствующий указ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе среди требований перечислены следующие показатели: доверие людей к власти, рождаемость, условия для ветеранов специальной военной операции (СВО).

В указе также подчеркнули, что доклады о показателях эффективности губернаторов Администрация президента должна будет предоставлять ежегодно.

До этого Путин назначил ветерана спецоперации Евгения Первышова временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области.

На этом посту выпускник программы «Время героев» сменил Максима Егорова, который 4 ноября объявил о своей отставке.

ЖЗЛ
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