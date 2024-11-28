Путин: киевские власти утратили свою легитимность

Власть на Украине утратила свою легитимность, не пойдя на выборы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает РИА Новости.

«За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность?» — сказал Путин.

Он добавил, что те, кто выполняет приказы Киева, становятся соучастниками его преступлений.

Ранее Путин заявил, что руководство Украины утратило легитимность и не может отдавать приказы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Президент подчеркнул, что насильно мобилизованные солдаты ВСУ не должны отдавать жизни, выполняя приказы Киева.