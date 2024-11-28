Путин заявил о решении любого военного конфликта на поле боя

Путин: судьба любого военного конфликта, в том числе СВО, решается на поле боя

Судьба любого военного конфликта, в том числе и специальной военной операции (СВО), решается на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Слова главы государства приводит РИА Новости.

Президент подчеркнул, что в военных конфликтах все зависит от солдат.

«Самое главное заключается все-таки в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя. В конечном итоге все зависит от солдата», — сказал Путин.

Наряду с этим президент заявил, что поставки даже самого современного оружия Западом на Украину никак не изменят ситуацию в зоне СВО. Путин также заверил, что Россия всегда будет отвечать на те удары, которые наносит противник.