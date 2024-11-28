Путин заявил об очень активном применении дронов ВС России на Украине

Путин: российские военные применяют больше дронов, чем ВСУ

Российские военные на Украине используют дроны активнее Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Дроны используются сейчас с обеих сторон очень активно. Очень активно используются и Вооруженными силами Украины. У нас все-таки больше применяют дронов. Но и с той стороны применяют немало», — объяснил российский лидер.

Президент России также ответил советской шуткой про погоду на вопрос о целях для «Орешника». Путин сообщил, что «в течение дня все возможно».

Вместе с тем глава государства отметил уверенное наступление Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, российские военные научились молниеносно реагировать на изменения в зоне боевых действий.