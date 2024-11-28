Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:17, 28 ноября 2024Бывший СССР

Путин заявил об очень активном применении дронов ВС России на Украине

Путин: российские военные применяют больше дронов, чем ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные на Украине используют дроны активнее Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Дроны используются сейчас с обеих сторон очень активно. Очень активно используются и Вооруженными силами Украины. У нас все-таки больше применяют дронов. Но и с той стороны применяют немало», — объяснил российский лидер.

Президент России также ответил советской шуткой про погоду на вопрос о целях для «Орешника». Путин сообщил, что «в течение дня все возможно».

Вместе с тем глава государства отметил уверенное наступление Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, российские военные научились молниеносно реагировать на изменения в зоне боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Юморист Гудков назвал себя несчастным

      Россиянам посоветовали избавляющие от неприятного запаха изо рта продукты

      Россиянин выставил на продажу коллекцию газетных статей о Пугачевой за 300 тысяч рублей

      Россияне застряли в душном салоне самолета на несколько часов из-за поломки двигателей

      Нидерланды передали Украине новую партию Patriot

      «Хотел создать благоприятную атмосферу». Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой

      Россиянку заподозрили в удушении соседки из ревности

      Поехавшую на учебу 18-летнюю россиянку нашли лежащей на снегу в 62 километрах от дома

      Путин заявил об очень активном применении дронов ВС России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше