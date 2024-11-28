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05:23, 28 ноября 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин устроил погоню за спасавшейся от побоев полураздетой дочерью

В Амурской области пьяный мужчина гнался за дочерью, спасавшейся от побоев
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Суд арестовал на двое суток жителя Завитинска в Амурской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал супругу и гонялся за дочерью, выбежавшей полураздетой на дорогу, спасаясь от побоев. Об этом заявила объединенная пресс-служба судов Амурской области в соцсети «ВКонтакте».

В ноябре несовершеннолетняя сообщила полицейским о домашнем насилии. Правоохранители направились по адресу проживания, где увидели бежавшую по обочине дороги девочку с маленьким ребенком на руках, на которой не было обуви и верхней одежды. За ней гнался пьяный отец, который, заметив полицейскую машину, развернулся и побежал в обратном направлении.

Сотрудники полиции отвезли детей в отделение и вернулись по адресу проживания россиянина. Они обнаружили мужчину, избивавшего ногами сожительницу. Он проигнорировал требования прекратить, после чего его остановили силой.

Как утверждает мужчина, примерно четыре года назад он перенес операцию на головном мозге, и ему нельзя употреблять спиртное, однако в тот день к нему с супругой пришли подруги, и он «захотел выпить так как семейные проблемы накопились». «Вечером я увидел как дочь куда-то красилась косметикой. У нас произошел конфликт, далее я плохо помню, обрывками», — объяснил россиянин.

Ранее в Петербурге пьяный отец набросился с ножом на дочь-студентку, а затем бегал по подъезду и угрожал соседям. Преступление произошло вечером 8 сентября в квартире дома на Поликарповой аллее. 40-летний петербуржец перебрал с алкоголем.

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