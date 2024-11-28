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18:04, 28 ноября 2024Наука и техника

Ремонт флагмана Huawei оказался дороже iPhone 16

Ремонт Huawei Mate 70 оценили дороже iPhone 16 — 100 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chayut Orapinpatipat / Shutterstock / Fotodom

Раскрыта стоимость ремонта нового флагманского смартфона Huawei. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Журналисты медиа отметили, что аппараты серии Mate 70, анонсированные в Китае в конце ноября, оказались очень дорогими в обслуживании. Так, замена экрана премиального Huawei Mate 70 RS Ultimate Design обойдется в 2599 юаней, или около 40 тысяч рублей. Замена материнской платы стоит 6499 юаней, или около 100 тысяч рублей. Авторы отметили, что это дороже, чем в Китае просят за смартфон iPhone 16.

Замена дисплея менее дорогого Mate 70 Pro+ обойдется в 1999 юаней, или около 31 тысячи рублей. Основная камера стоит 719 юаней, или около 11 тысяч рублей. Также аппарат оснащен многоспектральным датчиком, ремонт которого оценили в 299 юаней, или около 5 тысяч рублей.

Отремонтировать дисплей базового телефона Huawei Mate 70 стоит 1199 юаней, или около 19 тысяч рублей. Замена батареи обойдется относительно недорого — 299 юаней, или около 5 тысяч рублей.

Журналисты Huawei Central заключили, что пользователям новых смартфонов китайского бренда стоит аккуратно обращаться со своими гаджетами. Также они рекомендовали застраховать премиальные варианты устройств.

В сентябре журналисты издания GizmoChina выяснили, что ремонт дисплея складного Huawei Mate XT оценили в половину его стоимости. Модель Mate XT оценили в 20 тысяч юаней (около 306 тысяч рублей), замена экрана обойдется в 8 тысяч юаней.

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