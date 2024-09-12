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16:54, 12 сентября 2024Наука и техника

Названа стоимость ремонта смартфона Huawei с тройным дисплеем

Ремонт складного смартфона Huawei Mate XT обойдется в половину его стоимости

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ремонт дисплея складного Huawei Mate XT оценили в половину его стоимости. На это обратило внимание издание GizmoChina.

10 сентября Huawei представила первый смартфон с экраном, складывающимся втрое. Модель Mate XT оценили в 19 999 юаней (около 256 тысяч рублей). Оказалось, что ремонт уникального экрана, имеющего два шарнира, может обойтись крайне дорого.

В разговоре с журналистами медиа представители Huawei назвали стоимость замены треснувшего дисплея — 7999 юаней, или около 102 тысяч рублей. Косметический ремонт передней панели, не подразумевающий замену матрицы, обойдется в 6999 юаней, или около 90 тысяч рублей.

Авторы GicmoChina заметили, что в Huawei предусмотрели вероятность поломок экрана. Так, потребители могут приобрести страховку в размере 3999 юаней, или около 52 тысяч рублей, которая позволяет один раз за год заменить дисплей бесплатно.

Замену материнской платы в Huawei оценили в 9099 юаней (117 тысяч рублей), камеры — 1379 юаней (18 тысяч рублей), батареи — 499 юаней (6 тысяч рублей). «Для тех, кто рассматривает к покупке Mate XT, сообщение ясно: обращайтесь с ним бережно», — подытожили журналисты.

На презентации 9 сентября компания Apple раскрыла цены на новые смартфоны. Так, самый доступный iPhone 16 обойдется в 799 долларов, премиальный iPhone 16 Pro Max — 1199 долларов.

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      Андрей Ставицкий
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