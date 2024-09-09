Раскрыты цены новых iPhone 16

Apple раскрыла цены на смартфоны серии iPhone 16

Представители компании Apple раскрыли цены на новые смартфоны серии iPhone 16. Информация об этом доступна на сайте корпорации.

Базовый iPhone 16 оценили в 799 долларов. Аппарат iPhone 16 Plus обойдется минимум в 899 долларов. Обе модели в стартовой версии имеют накопитель 128 гигабайт.

Флагманский iPhone 16 Pro, оснащенный накопителем емкостью 128 гигабайт, будет стоить 999 долларов. Аппарат iPhone 16 Pro Max, имеющий минимум 256 гигабайт памяти, оценили в 1199 долларов. Предзаказы на топовые гаджеты серии откроются в пятницу, 13 сентября. В широкую продажу девайсы поступят 20 сентября.

В начале сентября стало известно, что перекупщики из России будут продавать смартфоны серии iPhone 16 по цене от 149,9 тысячи рублей. Стоимость iPhone 16 Pro Max в топовой комплектации достигнет 400 тысяч рублей.