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21:45, 9 сентября 2024Наука и техника

Раскрыты цены новых iPhone 16

Apple раскрыла цены на смартфоны серии iPhone 16

Фото: Apple

Представители компании Apple раскрыли цены на новые смартфоны серии iPhone 16. Информация об этом доступна на сайте корпорации.

Базовый iPhone 16 оценили в 799 долларов. Аппарат iPhone 16 Plus обойдется минимум в 899 долларов. Обе модели в стартовой версии имеют накопитель 128 гигабайт.

Флагманский iPhone 16 Pro, оснащенный накопителем емкостью 128 гигабайт, будет стоить 999 долларов. Аппарат iPhone 16 Pro Max, имеющий минимум 256 гигабайт памяти, оценили в 1199 долларов. Предзаказы на топовые гаджеты серии откроются в пятницу, 13 сентября. В широкую продажу девайсы поступят 20 сентября.

В начале сентября стало известно, что перекупщики из России будут продавать смартфоны серии iPhone 16 по цене от 149,9 тысячи рублей. Стоимость iPhone 16 Pro Max в топовой комплектации достигнет 400 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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