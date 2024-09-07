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12:45, 7 сентября 2024Наука и техника

Раскрыта стоимость iPhone 16 в России

Стоимость iPhone 16 Pro Max в топовой комплектации достигнет 400 тысяч рублей

Фото: Jeff Chiu / AP

Стоимость iPhone 16 в России раскрыл Telegram-канал Mash. Так, цена смартфона в версии Pro Max в топовой комплектации достигнет 400 тысяч рублей в первые дни продаж.

По данным канала, перекупщики установили стоимость стартовой модели серии с объемом памяти 128 гигабайт — 149,9 тысячи рублей. iPhone 16 Pro 256 гигабайт будет стоить199,9 тысячи рублей, Pro Max 256 гигабайт — 229,99 тысячи рублей.

Отмечается, что презентация Apple, где будет показан смартфон новой серии, состоится 9 сентября. Продажи в России, по предварительным данным, начнутся 22 сентября. Поставки осуществляются из Дубая, Японии, Китая, Индии, США и других стран. Это зависит от продавцов.

Ранее две тысячи респондентов назвали главные причины для покупки iPhone 16. Большинство из них (30,9 процента) отметили доступную цену.

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      Александра Д Борисова
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