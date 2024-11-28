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15:25, 28 ноября 2024Экономика

Российский сервис по доставке еды запустил онлайн-бронирование столиков в ресторанах

«Яндекс Еда» представила пилотный проект по бронированию столиков в ресторане
Константин Паршин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Яндекс Еда» объявила о запуске сервиса онлайн-бронирования столиков в ресторанах. Ранее для реализации этого проекта компания купила сервис LeClick и специализированное программное обеспечение SmartReserve.

Как отметили в «Яндекс Еде», чтобы забронировать столик, нужно зайти в раздел «Куда сходить» и заполнить специальную онлайн-форму в карточке заведения. Бронирование доступно в заведениях ресторанных сетей Novikov Group, ресторанах Раппопорта, Pinskiy&Co, Bazar Family.

Также выбрать подходящее заведение можно с помощью персональных рекомендаций от нейросети или фильтров: они подберут места по виду кухни или по типу заведения.

В настоящий момент опция доступна более чем в 1000 ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что первыми получать резервы столиков из «Яндекс Еды» начнут рестораны-партнеры LeClick, уже работающие с системой SmartReserve. Заведения, которые пока не пользовались этими сервисами, могут подключиться к ним.

«Яндекс Еда» работает более чем в 400 городах страны, а месячная аудитория сервиса составляет около 20 миллионов пользователей.

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