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16:27, 28 ноября 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности редкой смены постельного белья

Терапевт Кондрахин: грязное постельное белье грозит аллергиями и инфекциями
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Krista Mangulsone / Unsplash

Грязное постельное белье грозит неочевидными проблемами со здоровьем, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Об опасности редкой смены постельного белья он рассказал в беседе с «Москвой 24».

Он порекомендовал менять постельное белье не реже раза в две недели, поскольку на нем скапливаются частички кожи. «Если мы не меняем постельное белье, то просто даем возможность размножаться клещам, которые питаются нашими отпавшими клетками кожи. Плюс экскременты клещей могут вызвать аллергическую реакцию», — объяснил врач.

Кондрахин добавил, что, если у человека есть ранки и он спит не на чистом белье, это может привести к инфекциям.

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