Россиян предупредили об опасности редкой смены постельного белья

Терапевт Кондрахин: грязное постельное белье грозит аллергиями и инфекциями

Грязное постельное белье грозит неочевидными проблемами со здоровьем, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Об опасности редкой смены постельного белья он рассказал в беседе с «Москвой 24».

Он порекомендовал менять постельное белье не реже раза в две недели, поскольку на нем скапливаются частички кожи. «Если мы не меняем постельное белье, то просто даем возможность размножаться клещам, которые питаются нашими отпавшими клетками кожи. Плюс экскременты клещей могут вызвать аллергическую реакцию», — объяснил врач.

Кондрахин добавил, что, если у человека есть ранки и он спит не на чистом белье, это может привести к инфекциям.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, длительный сон увеличивает риск развития диабета.

