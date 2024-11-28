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17:41, 28 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали способ сэкономить миллионы рублей на покупке квартиры

Брокер Ракута: покупка жилья в рассрочку поможет сэкономить 2 миллиона рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Покупка квартиры в рассрочку поможет сэкономить будущему владельцу как минимум два миллиона рублей. О преимуществах этой альтернативы ипотеке рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута, пишет NEWS.ru.

Специалист пояснил, что застройщики активно продвигают эту схему на фоне недоступности ипотеки для многих россиян. Предлагаемые в рассрочку варианты стоят на 1,5-2 миллиона дешевле тех, что можно купить с привлечением жилищного кредита. «Плюс ко всему, программа рассрочки сейчас становится более лояльной. Это не рассрочка на один год, а на два года», — добавил Ракута.

Застройщики также стараются предлагать клиентам более интересные условия — в том числе не берут комиссию, которую обычно приходится платить заемщику по ипотеке. Бывают также предложения на срок пять-восемь лет, но с условием перехода на ипотеку.

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«Если вдруг человек не успел погасить кредит, можно взять ипотеку, и тем самым сэкономить значительную сумму средств. Ряд застройщиков предлагает программу, когда мы вносим 20-30 процентов и платим символическую сумму на момент строительства самого объекта, а уж потом заходим в ипотеку. В ипотеке мы ежемесячно платим фиксированную сумму, в рассрочке мы можем внести 30 процентов взноса и ждать следующего платежа, когда дом построится», — уточнил брокер.

Ранее россиян предупредили о рисках покупки квартир в рассрочку. По словам юристов, такие сделки слабее урегулированы законом, чем ипотека. При задержке платежей по рассрочке застройщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор. Однако девелоперы редко пользуются такой возможностью — обычно обходятся штрафами, отметили эксперты.

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