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12:08, 28 ноября 2024Экономика

Россиянам рассказали о беззаявительных льготах и выплатах для пенсионеров

Депутат Бессараб: не все услуги пенсионерам могут предоставляться автоматически
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Большинство льгот и выплат пенсионерам предоставляются в автоматическом, беззаявительном порядке, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Вместе с тем она уточнила, что выплаты и услуги, предполагающие возможность выбора, предоставляются только после написания заявления.

«Мы постоянно упрощаем систему получения выплат и льгот, — сказала политик. — Так и большинство услуг для пенсионеров сегодня беззаявительны: индексации, выплаты, пособия. Но есть определенный перечень льгот, которые предполагают личное обращение».

Бессараб объяснила, что ряд льгот и соцгарантий предполагают возможность выбора. К примеру, пенсионер вправе получать социальные услуги, но он может от них и отказаться — такой выбор предлагается делать ежегодно.

«Другой пример — выход на пенсию. Когда наступает соответствующий возраст, человек может принять решение о том, чтобы поработать еще лет пять и на 40 процентов увеличить выплаты. Все это, разумеется, предполагает обеспечение информационным сопровождением, а также написание заявления, ведь человек может сделать выбор», — объяснила депутат.

Ранее глава Соцфонда РФ Сергей Чирков предупредил российских пенсионеров о возможной дополнительной индексации страховых соцвыплат. С 1 января 2025 года власти поднимут эти выплаты на 7,3 процента, что коснется в том числе продолжающих работать пожилых граждан. Однако если фактическая инфляция окажется выше прогнозируемой, то индексацию могут провести дополнительно, заключил Чирков.

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