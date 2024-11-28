Россиянку заподозрили в удушении соседки из ревности

В Челябинской области задержали подозреваемую в удушении знакомой из ревности

В Челябинской области задержали 46-летнюю жительницу села Великопетровка по подозрению в удушении знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с 15 по 27 ноября между соседками произошел конфликт в надворной постройке. Во время него задержанная напала на 43-летнюю оппонентку и принялась ее душить, пока та не перестала подавать признаки жизни. Причиной конфликта стала ревность со стороны подозреваемой.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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