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19:50, 28 ноября 2024Экономика

Российский депутат похвастался отремонтированной только с одной стороны школой

Депутат из Коми Семяшкин похвастался отремонтированной с одной стороны школой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Депутат из Коми Семяшкин похвастался школой в городе Печоре, которую отремонтировали только с одной стороны. Он разместил фото обновленного фасада МОУ «СОШ №2 имени А.А. Стенина» в соцсети «ВКонтакте».

Чиновник отметил, что заслуги властей остались незамеченными. «Администрация района сделала хорошее дело. Но об этом никто не написал. Будет продолжение программы капремонта школ, тут, конечно, предстоит еще очень большая работа», — написал Семяшкин.

Однако в комментариях к посту пользователи заявили, что ремонт школы был завершен позже назначенного срока более чем на месяц и при этом оказался выполнен не до конца. Обновления коснулись лишь главного фасада, в то время как остальные стены остались в прежнем состоянии. В ответ на это депутат обвинил недовольных в пессимизме и нежелании видеть позитивные изменения.

Ранее в недавно отремонтированной школе в Сергиевом Посаде рухнул потолок. На момент ЧП детей в помещении не было.

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