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15:35, 28 ноября 2024Экономика

Российский город окутал ядовитый смог

Уфу окутал смог с превышением нормы вредных веществ
Мария Черкасова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Уфу окутал смог с превышением нормы загрязняющих веществ, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

В районе Черниковка в четверг, 28 ноября, содержание вещества изопропилбензола в воздухе превышало норму почти в 10 раз. Также в городе зафиксировано превышение нормы пыли в воздухе. Из-за густого тумана снизилась видимость, был перекрыт участок трассы Р-240 с 147-го по 169-й километр.

В Минэкологии Башкирии связали возникновение смога с безветренной погодой. Жители города обвинили в ситуации заводы. На деревообрабатывающем предприятии «Ультрадизайне» прокомментировали, что с 25 ноября на территории Уфы и Уфимского района объявлен первый режим неблагоприятных метеорологических условий, с 10:00 26 ноября — второй режим. Это период, когда стоит безветренная погода, что способствует накоплению вредных загрязняющих веществ в воздухе.

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