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17:45, 28 ноября 2024Экономика

Рост реальной зарплаты в 2024 году подсчитали

МОТ: к концу 2024 года реальная зарплата в мире вырастет на 2,7 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В 2023 году реальная заработная плата в мире выросла на 1,8 процента, а в 2024-м ожидается ее рост на 2,7 процента. К такому выводу пришла Международная организация труда (МОТ).

При этом рост был неравномерным. В развивающихся экономиках заработная плата увеличивалась сильнее, чем в развитых. Более того, в экономиках G20 в 2022-2023 годах наблюдалось снижение реальной заработной платы. В прошлом году она уменьшилась там на полпроцента, а в позапрошлом на 2,8 процента.

Самый быстрый рост зарплат ощутили наемные работники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центральной и Западной Азии и Восточной Европе.

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Кроме того, МОТ отметила высокий уровень неравенства в оплате труда, что остается актуальной проблемой. В глобальном масштабе десять процентов работников с самой низкой оплатой труда получают всего полпроцента от мирового фонда заработной платы. При этом десяти процентам с самой высокой заработной платой достается почти 38 процентов от этого фонда.

Ранее сообщалось, что по итогам III квартала 2024 года средняя номинальная зарплата жителей России увеличилась почти на 18 процентов, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, и дошла 83 тысяч 891 рубля.

По прогнозам, в 2025 году в некоторых регионах РФ средняя заработная плата будет расти быстрее, чем в среднем по стране. Речь в данном случае идет о Москве, Сибири, Дальнем Востоке, Центральном и Ямало-Ненецком автономных округах.

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