Северокорейский беженец рассказал о положении гомосексуалистов в армии КНДР

Северокорейский беженец заявил об отсутствии концепции гомосексуальности в КНДР

В КНДР нет концепции гомосексуальности, она не признается государством. Люди, как правило, не знают о таком явлении. Об этом рассказал северокорейский беженец из числа представителей сексуальных меньшинств (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Чан Ён Чжин, передает Русская служба «Би-би-си».

По словам Чана, он узнал о возможности нетрадиционных отношений только после побега в Южную Корею в конце 1990-х годов. До этого времени, находясь в КНДР, он был женат, но, по его признанию, несчастлив. Мужчина обнаружил, что старается избегать свою жену, и однажды попытался развестись.

«Я пошел в Народный суд, но меня там только отчитали. Они сказали, что развод совершенно невозможен», — вспоминает Чан.

Беженец также рассказал о положении гомосексуалистов в армии КНДР. По его словам, близкая дружба между мужчинами в северокорейской армии совершенно естественна. Именно «революционное товарищество» такого рода «позволяет молодым солдатам выдержать тяжелые условия военной службы в течение 10 лет», вспоминает Чан.

Другие подробности о северокорейских армейских порядках привел перебежчик Ли Сён Хёк, который проходил военную службу в Пхеньяне в 2010-х годах, а затем бежал в Южную Корею во время работы за границей. «В нашей части, например, было 120 человек, жили вместе. Мы все спали рядом друг с другом, полностью раздевшись... Женщин там не было, так что когда к нам присоединялся хоть немного симпатичный молодой человек, мы вели себя с ним, будто бы он был женщиной», — рассказал он.

При этом Ли пояснил, что такие отношения не являются «странной» сексуальной идентичностью — «это просто последствия жизни в течение 10 лет без женщин».

«В Северной Корее нет концепции гомосексуальности — люди, как правило, не знают о таком явлении. Они просто думают, что кто-то болен или импотент», — сказал Ли, отметив, что в КНДР попавшихся на гомосексуальных связях наказывают по другим обвинениям, потому что северокорейские власти «считают это [гомосексуальность] немыслимым».

В июне активисты из Южной Кореи отправили в КНДР воздушные шары, переносившие флешки с корейскими сериалами и музыкой в жанре k-pop. Акция была проведена движением «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK) в ответ на запуск Северной Кореей воздушных шаров с мусором и навозом. Южнокорейские активисты отправили в КНДР в общей сложности 200 тысяч антиправительственных листовок, 5000 USB-накопителей с музыкальными клипами и сериалами, а также 2000 однодолларовых купюр. Этот груз был прикреплен к десяти воздушным шарам.