Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:24, 28 ноября 2024Мир

Северокорейский беженец рассказал о положении гомосексуалистов в армии КНДР

Северокорейский беженец заявил об отсутствии концепции гомосексуальности в КНДР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

В КНДР нет концепции гомосексуальности, она не признается государством. Люди, как правило, не знают о таком явлении. Об этом рассказал северокорейский беженец из числа представителей сексуальных меньшинств (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Чан Ён Чжин, передает Русская служба «Би-би-си».

По словам Чана, он узнал о возможности нетрадиционных отношений только после побега в Южную Корею в конце 1990-х годов. До этого времени, находясь в КНДР, он был женат, но, по его признанию, несчастлив. Мужчина обнаружил, что старается избегать свою жену, и однажды попытался развестись.

«Я пошел в Народный суд, но меня там только отчитали. Они сказали, что развод совершенно невозможен», — вспоминает Чан.

Материалы по теме:
Красная крепость Как Северная Корея пыталась построить рай и обрекла свой народ на нищету
Красная крепостьКак Северная Корея пыталась построить рай и обрекла свой народ на нищету
8 октября 2019
«Они ели даже детей» Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
«Они ели даже детей»Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
27 июня 2021

Беженец также рассказал о положении гомосексуалистов в армии КНДР. По его словам, близкая дружба между мужчинами в северокорейской армии совершенно естественна. Именно «революционное товарищество» такого рода «позволяет молодым солдатам выдержать тяжелые условия военной службы в течение 10 лет», вспоминает Чан.

Другие подробности о северокорейских армейских порядках привел перебежчик Ли Сён Хёк, который проходил военную службу в Пхеньяне в 2010-х годах, а затем бежал в Южную Корею во время работы за границей. «В нашей части, например, было 120 человек, жили вместе. Мы все спали рядом друг с другом, полностью раздевшись... Женщин там не было, так что когда к нам присоединялся хоть немного симпатичный молодой человек, мы вели себя с ним, будто бы он был женщиной», — рассказал он.

При этом Ли пояснил, что такие отношения не являются «странной» сексуальной идентичностью — «это просто последствия жизни в течение 10 лет без женщин».

«В Северной Корее нет концепции гомосексуальности — люди, как правило, не знают о таком явлении. Они просто думают, что кто-то болен или импотент», — сказал Ли, отметив, что в КНДР попавшихся на гомосексуальных связях наказывают по другим обвинениям, потому что северокорейские власти «считают это [гомосексуальность] немыслимым».

В июне активисты из Южной Кореи отправили в КНДР воздушные шары, переносившие флешки с корейскими сериалами и музыкой в жанре k-pop. Акция была проведена движением «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK) в ответ на запуск Северной Кореей воздушных шаров с мусором и навозом. Южнокорейские активисты отправили в КНДР в общей сложности 200 тысяч антиправительственных листовок, 5000 USB-накопителей с музыкальными клипами и сериалами, а также 2000 однодолларовых купюр. Этот груз был прикреплен к десяти воздушным шарам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о возможном ударе «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

      Назначен прокурор Москвы

      В зону СВО поставили новые «Гермесы» для управления БПЛА

      В РПЦ отреагировали на запуск «Орешника»

      Путин заявил о ночном комбинированном ударе по Украине почти сотней ракет

      Путин заявил о неоднократных попытках Украины атаковать Москву и Петербург

      Названы очевидные свидетельства нехватки движения

      Путин указал на нелегитимность приказов Киева ВСУ

      В российском городе захотели построить метро

      В Госдуме рассказали о блокировке «вопреки здравому смыслу» выплат раненому бойцу СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше