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11:44, 28 ноября 2024Россия

Стали известны результаты массового тестирования учеников-мигрантов по русскому языку

Более 58 процентов учеников-мигрантов успешно прошли диагностику по русскому
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Более 58 процентов учеников-мигрантов успешно прошли диагностику по русскому языку. Об этом результате сообщает РБК со ссылкой на данные исследования, предоставленные сотрудником Башкирского государственного педагогического университета Ксенией Габдрахмановой.

Благодаря исследованию стало известно, что еще 23 процента прошедших массовое тестирование испытывают проблемы с языком, а почти 18 процентов очень плохо знают русский или не знают его вовсе.

Отмечается, что диагностику прошли более 154 тысяч детей иностранцев, то есть более 74 процентов учащихся-мигрантов.

Ранее, 25 ноября,в Госдуму внесли проект закона о запрете зачислять в школы не знающих русский детей мигрантов

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