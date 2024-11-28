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09:23, 28 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о массированном ракетном ударе по Украине

«Военная хроника»: по Украине нанесен массированный ракетный удар
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Массированный ракетный удар нанесен по Украине. Об этом сообщает «Военная хроника» в Telegram.

«Украинские мониторинговые каналы сообщают о трех группах неизвестных крылатых ракет через Черниговскую область в сторону Киева», — говорится в первой публикации за 28 ноября. В другом сообщении сказано, что в сторону Николаевской и Полтавской областей летели крылатые ракеты Х-101.

Как уточняется, в небе зафиксировано от 9 до 12 ракет. Позднее «Военная хроника» сообщила об увеличении количества ракет.

Утром 28 ноября в Киеве прогремели взрывы. В украинской столице также работали средства противовоздушной обороны. До этого детонации произошли в Харькове. Кроме того, взрывы были слышны в Одессе и Кировограде. Затем стало известно о поражении объекта энергетики в Николаевской области.

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