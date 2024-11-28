Стало известно о смерти полуторамесячной девочки из Ленобласти после кормления

Mash сообщил о смерти младенца в Ленобласти после кормления

В Подпорожье Ленобласти 27-летняя мать после кормления нашла свою полуторамесячную дочь без признаков жизни. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, россиянка на некоторое время оставляла младенца одного, а когда вернулась, он уже не дышал. Был ли ребенок на тот момент уже мертв, не уточняется. В ходе осмотра тела правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. Точную причину произошедшего установит экспертиза.

Как выяснил канал, девочка жила в семье еще с четырьмя детьми. Сообщения о каких-либо происшествиях с их участием не поступали.

Ранее в Москве не смогли спасти трехлетнего мальчика, которому стало плохо после перекуса шоколадкой. Прибывшие на место медики констатировали остановку сердца ребенка. Точная причина смерти малыша устанавливается.