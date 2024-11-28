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11:38, 28 ноября 2024Интернет и СМИ

Стример попал в больницу после встречи с белкой

Стример CaptainGee обратился в больницу после укуса белки в США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Стример CaptainGee обратился в больницу в США после укуса белки во время онлайн-трансляции. Об этом сообщает Dexerto.

Блогер встретил грызуна во время прогулки по Нью-Йорку. CaptainGee счел белку дружелюбной и протянул ладонь в ее сторону, однако животное вцепилось ему в палец и укусило до крови. «Она укусила меня, не может быть! Это безумие, вы только взгляните!» — воскликнул он.

Стример обратился в больницу после инцидента, ему оказали необходимую помощь. «Я целый месяц был в Африке, и со мной ничего не случилось. Там кого только не было: львы, зебры, гепарды. А теперь меня чуть не убила белка!» — поиронизировал CaptainGee. Отмечается, что его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что южнокорейского стримера, известного под ником Kangjoel, ограбили на улице во время поездки в ЮАР. Неизвестные мужчины в прямом эфире отобрали у него телефон.

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