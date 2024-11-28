Трамп провел встречу с основателем Meta Марком Цукербергом

Советник Миллер: Трамп встретился с Цукербергом в резиденции Мар-а-Лаго

Избранный президент США Дональд Трамп и основатель корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг встретились друг с другом в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. О факте и результатах встречи телеканалу Fox News сообщил советник Трампа Стивен Миллер.

«Цукерберг [в ходе встречи] очень четко обозначил свое желание быть сторонником и участником перемен, которые мы видим по всей Америке, по всему миру, с тем реформаторским движением, которое возглавляет Дональд Трамп», — рассказал советник избранного президента США.

Ранее издание Politico сообщало, что Дональд Трамп в своей новой книге пообещал Цукербергу «устроить остаток жизни в тюрьме» в случае возможного мошенничества на уже прошедших президентских выборах. Политик также рассказал, что Цукерберг готовил заговор против него во время выборов 2020 года.