Трамп захотел поставить министром ВМС предпринимателя без опыта службы в армии или флоте

AP: кандидат Трампа на пост министра ВМС Фелан не сможет изменить флот без опыта

Предприниматель Джон Фелан, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост министра Военно-морских сил (ВМС) США ни дня не служил ни в армии, ни на флоте, и без этого опыта он вряд ли сможет изменить ситуацию в ВМС в лучшую сторону. Об этом со ссылкой на аналитиков сообщает агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что предыдущие министры на этом посту либо имели опыт военной службы, либо занимали руководящие должности в компаниях и организациях, связанных с военно-промышленным комплексом США.

«Тому, у кого нет опыта работы в Пентагоне, будет сложно взять на себя руководство службой и хорошо справляться с работой. Все ВМС — это огромная организация с различными культурами, субкультурами и бюрократическими интересами, и где решения принимаются посредством множества формальных процессов. Чтобы изменить их ход работы, нужно хорошо понимать этот "[запутанный] византийский ландшафт"», — заявила Стейси Петтиджон, старший научный сотрудник и директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности.

Именно поэтому эксперты уверены в том, что Фелан не сможет выполнить план Трампа по резкому увеличению числа надводных кораблей в ВМС США, а его деятельность без опыта работы скорее навредит американскому флоту, чем заставит ВМС стать более эффективными и оперативными.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп хочет назначить бывшего генерал-лейтенанта армии США Кита Келлога спецпосланником на Украине. Келлог уже имеет опыт работы в первой администрации президента Трампа в должности главы аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.