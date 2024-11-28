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11:15, 28 ноября 2024Россия

Участник СВО избил мужчину из-за спора о спецоперации

Боец СВО поспорил с мужчиной о спецоперации и избил его
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

Участник специальной военной операции (СВО) избил мужчину из-за спора о ходе боевых действий на территории Украины и новых российских регионов. Об этом сообщает издание NGS55.RU со ссылкой на пресс-службу рассмотревшего дела военного суда.

Военнослужащему не понравились слова, сказанные незнакомым человеком об СВО. Он нанес ему несколько ударов, мужчина упал, но это не остановило бойца: он бил незнакомца до потери сознания, не реагируя на просьбы остановиться.

Здоровью пострадавшего был причинен легкий вред. Участника боевых действий приговорили к 1 году и 8 месяцам в заключения в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе выходцы из зарубежья избили участника СВО. Им не понравился взгляд мужчины, после чего они выбили ветерану зубы и нанесли другие повреждения.

ЖЗЛ
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