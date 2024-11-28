Участник СВО избил мужчину из-за спора о спецоперации

Боец СВО поспорил с мужчиной о спецоперации и избил его

Участник специальной военной операции (СВО) избил мужчину из-за спора о ходе боевых действий на территории Украины и новых российских регионов. Об этом сообщает издание NGS55.RU со ссылкой на пресс-службу рассмотревшего дела военного суда.

Военнослужащему не понравились слова, сказанные незнакомым человеком об СВО. Он нанес ему несколько ударов, мужчина упал, но это не остановило бойца: он бил незнакомца до потери сознания, не реагируя на просьбы остановиться.

Здоровью пострадавшего был причинен легкий вред. Участника боевых действий приговорили к 1 году и 8 месяцам в заключения в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе выходцы из зарубежья избили участника СВО. Им не понравился взгляд мужчины, после чего они выбили ветерану зубы и нанесли другие повреждения.