Defense News: разрешение Украине наносить удары вглубь РФ ухудшит положение ВСУ

Разрешение администрации американского президента Джо Байдена Киеву наносить удары вглубь территории России с помощью дальнобойных ракет ATACMS лишь ухудшит положение дел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, считают обозреватели издания Defense News.

«Расширенные разрешения и новые вооружения пришли слишком поздно, чтобы дать Украине преимущество на поле боя или больше рычагов за столом переговоров», — предупредили авторы материала, отметив, что действия США могут привести к серьезной эскалации.

Ракеты ATACMS и противопехотные мины не станут панацеей для Киева, утверждается в статье. Как указывает Defense News, представители администрации президента США признают, что снятие ограничений не поменяет курс конфликта.

Последние изменения в политике Штатов могут ускорить крах украинских войск, побудив Киев направлять еще больше своих и без того ограниченных ресурсов на поддержку атак в Курской области, где ВСУ продолжают терять территории.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что если долго испытывать терпение, чем являются удары ВСУ американскими ракетами ATACMS, то оно обязательно заканчивается.