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20:10, 27 ноября 2024Мир

Лавров предупредил о конце терпения их-за ударов ВСУ ракетами ATACMS

Лавров: если долго испытывать терпение, оно обязательно заканчивается
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Если долго испытывать терпение, чем являются удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими ракетами ATACMS, то оно обязательно заканчивается. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: "семь раз отмерь — один раз отрежь", "Господь терпел и нам велел". Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается», — рассказал дипломат.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS повышает риски для Европы. Он подчеркнул, что Венгрии вскоре потребуются «все знания, средства и дипломатический опыт», чтобы остаться в стороне от конфликта.

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