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12:28, 28 ноября 2024Бывший СССР

В Астане начал работу саммит ОДКБ

ТАСС: саммит ОДКБ начал работу в Астане
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Гавриил Григоров / пресс-служба президента РФ / ТАСС

В Астане в Казахстане начал работу саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

Отмечается, что участников саммита — лидеров России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана Владимира Путина, Александра Лукашенко, Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона — встречает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Участники проведут заседания Совета ОДКБ в узком и широком составах и подпишут итоговые документы.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Астане. По словам пресс-секретаря главы кабмина республики Назели Багдасарян, позиция Армении о заморозке своего членства в ОДКБ остается без изменений.

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