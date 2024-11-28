В Астане начал работу саммит ОДКБ

ТАСС: саммит ОДКБ начал работу в Астане

В Астане в Казахстане начал работу саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

Отмечается, что участников саммита — лидеров России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана Владимира Путина, Александра Лукашенко, Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона — встречает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Участники проведут заседания Совета ОДКБ в узком и широком составах и подпишут итоговые документы.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Астане. По словам пресс-секретаря главы кабмина республики Назели Багдасарян, позиция Армении о заморозке своего членства в ОДКБ остается без изменений.