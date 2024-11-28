В ДНР заочно осудят приказавшего атаковать Горловку беспилотниками командира ВСУ

В ДНР заочно осудят командира ВСУ, приказавшего атаковать Горловку БПЛА

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего командира 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Голишевского, приказавшего атаковать Горловку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Он обвиняется заочно по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва») УК РФ. Голишевский находится в международном розыске. Он заочно арестован. Материалы направлены в Верховный суд ДНР.

По данным правоохранителей, в январе 2024 года он приказал подчиненным ему военнослужащим атаковать с применением БПЛА с взрывным устройством жилые строения, гражданские и социальные объекты в Горловке. В результате атаки пострадали служебный автомобиль с двумя сотрудниками правоохранительных органов ДНР, которые ехали на осмотр места происшествия. От полученных травм они скончались. Машина силовиков получила повреждения на сумму 665 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в суд передано дело военнослужащего националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), старшего солдата Руслана Минагулова, обстрелявшего из миномета жилые дома в Мариуполе.