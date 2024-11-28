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02:46, 28 ноября 2024Мир

В Германии раскрыли план Запада начать войну с Россией

Экс-замгенпрокурора ГДР Бауэр: Запад хочет развязать войну с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Heikki Saukkomaa / IMAGO / Global Look Press

Страны Запада хотят развязать войну с Россией, но так, чтобы на них никто не подумал. Данный план телеканалу RT раскрыл бывший заместитель генерального прокурора Германской демократической республики (ГДР) Ханс Бауэр.

«Они не хотят, чтобы создавалось впечатление, что они виноваты в этой эскалации. Поскольку они хотят войны с Россией, они делают вид, что только защищаются, а на самом деле провоцируют эскалацию военной и политической ситуации», — сказал он.

Бауэр отметил, что Запад хочет выставить Россию агрессором, при этом себя показать в качестве «защитника свободы и демократии» во всем мире.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил удары по военным базам НАТО. «Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего», — рассказал он.

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