Экс-замгенпрокурора ГДР Бауэр: Запад хочет развязать войну с Россией

Страны Запада хотят развязать войну с Россией, но так, чтобы на них никто не подумал. Данный план телеканалу RT раскрыл бывший заместитель генерального прокурора Германской демократической республики (ГДР) Ханс Бауэр.

«Они не хотят, чтобы создавалось впечатление, что они виноваты в этой эскалации. Поскольку они хотят войны с Россией, они делают вид, что только защищаются, а на самом деле провоцируют эскалацию военной и политической ситуации», — сказал он.

Бауэр отметил, что Запад хочет выставить Россию агрессором, при этом себя показать в качестве «защитника свободы и демократии» во всем мире.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил удары по военным базам НАТО. «Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего», — рассказал он.