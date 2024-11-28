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14:24, 28 ноября 2024Россия

В Госдуме предложили Киеву капитулировать после одного высказывания Путина

В ГД предложили Киеву сдаться после слов Путина о возможном ударе «Орешником»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Наилучшим выходом для Киева из сложившейся военно-политической ситуации стала бы капитуляция. Сдаться Украине предложил депутат Госдумы (ГД) Максим Иванов, его сообщение опубликовано в Telegram.

В четверг, 28 ноября, президент России Владимир Путин напомнил о разрушительной мощи новой российской ракеты «Орешник» и допустил удар по центрам принятия решений на Украине.

Депутат подчеркнул, что первый пуск «Орешника» по Украине показал невозможность отразить удар. В этой связи «лучшее, что сейчас могут сделать представители преступного и нелегитимного киевского режима, — это поднять руки», заключил он.

На заседании Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Путин заявил, что Москва будет выбирать средства поражения в зависимости от угроз. Он также анонсирован появление новых российских ракет.

ЖЗЛ
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