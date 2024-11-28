Депутат Госдумы Белик назвал условия Киева для переговоров с Россией неуместными

Условия руководства Украины для переговоров с Россией являются неуместными, поскольку диктовать их следует наступающему, а не сдающему позиции, убежден депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Он раскритиковал позицию Киева в разговоре с РИА Новости.

Белик прокомментировал заявление главы ОП Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, который отметил, что для плодотворных переговоров по урегулированию украинского конфликта следует вернуться к границам по состоянию на февраль 2022 года.

«Сегодня украинские элиты прекрасно осознают, что говорить будут Москва и Вашингтон, а киевская делегация в лучшем случае в коридоре постоит вместе с европейской», — добавил он.

Как указал депутат, если Ермак думает о политическом будущем, то обман соотечественников — не лучший путь. «Украина бьет по нашей территории западными ракетами, отчаянно сопротивляется в Курской области, но плетью обух не перешибить. (...) Хотя вполне допускаю, что Ермаку просто нужно хоть что-то сказать в поддержку своего патрона Зеленского», — заключил Белик.

