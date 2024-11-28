Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:55, 28 ноября 2024Бывший СССР

В Госдуме высказались о снижении интенсивности обстрелов России западными ракетами

Депутат Колесник: работа ВС РФ позволила снизить интенсивность ударов по России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Интенсивность обстрелов территорий России западными ракетами несколько снизилась ввиду качественной работы российских военных, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он также призвал не питать иллюзий относительно возможного дефицита дальнобойных ракет у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Американцы скинули Украине весь старый запас дальнобойных ракет, у которого в следующем году истекает срок годности. Все это подлежало бы уничтожению, так что США здесь просто сэкономили на утилизации ракет. Как-то это оружие по-прежнему действует, наносит удары по нашим войскам. Но ударов все же стало меньше», — сказал Колесник.

Политик связал это не с количеством или качеством дальнобойных ракет, а с четкой работой российских военных, а также с поставками армии качественного, высокоточного оружия.

«Не скажу, что у Украины осталось мало ракет. Нам ни в коем случае нельзя на это уповать, потому что сопротивление идет упорное. И расслабляться нам не надо», — заключил депутат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о том, что терпение России закончится, если его долго испытывать. Так он отреагировал на информацию об ударах ВCУ дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В эпицентре взрыва все превращается в пыль». Путин рассказал, что будет при массированном ударе «Орешниками»

      ИИ забанил тысячи игроков в Call of Duty

      Путин прокомментировал развитие отношений с Афганистаном

      Путин объяснил отношение Армении к ОДКБ последствиями событий в Нагорном Карабахе

      Российский боец СВО месяц провел в окружении и отрезал ногу сослуживцу с одной целью

      Российских студентов задержали по подозрению в краже 7,7 миллиона рублей у участника СВО

      Путин оценил ущерб в Курской области после атак ВСУ ракетами ATACMS

      На Украине переименуют улицу в честь Фарион

      Переживший Ленина люк заменили в российском регионе

      Россиян предупредили об опасности редкой смены постельного белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше