В Госдуме высказались о снижении интенсивности обстрелов России западными ракетами

Депутат Колесник: работа ВС РФ позволила снизить интенсивность ударов по России

Интенсивность обстрелов территорий России западными ракетами несколько снизилась ввиду качественной работы российских военных, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он также призвал не питать иллюзий относительно возможного дефицита дальнобойных ракет у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Американцы скинули Украине весь старый запас дальнобойных ракет, у которого в следующем году истекает срок годности. Все это подлежало бы уничтожению, так что США здесь просто сэкономили на утилизации ракет. Как-то это оружие по-прежнему действует, наносит удары по нашим войскам. Но ударов все же стало меньше», — сказал Колесник.

Политик связал это не с количеством или качеством дальнобойных ракет, а с четкой работой российских военных, а также с поставками армии качественного, высокоточного оружия.

«Не скажу, что у Украины осталось мало ракет. Нам ни в коем случае нельзя на это уповать, потому что сопротивление идет упорное. И расслабляться нам не надо», — заключил депутат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о том, что терпение России закончится, если его долго испытывать. Так он отреагировал на информацию об ударах ВCУ дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.