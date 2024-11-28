В России раскрыли эффект от начала ударов Украины дальнобойными ракетами

Депутат Колесник: атаки ВСУ дальнобойными ракетами замотивировали россиян

Русские люди стали жестче после атак дальнобойными ракетами по территории России, уверен член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Такой эффект применения вооружений он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Украинский конфликт никак не изменился после атак дальнобойными ракетами по территории России, российские войска как наступали, так и наступают и имеют на линии фронта успех, подчеркнул депутат. Но русские люди стали жестче, убежден он.

«Все уже поняли, что попытаются нанести нам поражение на поле боя. Ни о какой дипломатии, к сожалению, речи не идет по вине Запада и США. Запад стал вооружаться, чтобы так вооружаться, им надо много лет, у нас победа наступит гораздо раньше. И наши люди русские задавали вопрос, что произошло. Теперь поняли уже все, такие вопросы не возникают. Все знают, что нам нужна только победа. Замотивировали так россиян», — высказался парламентарий.

Колесник отметил, что русский народ милосердный, но жесткий, особенно в ситуациях, когда по российским территориям наносятся удары. По его словам, украинцы зря применили дальнобойные ракеты, таким образом «они выгнали зверя из берлоги, и теперь испытают на своей шкуре мощь его клыков».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о том, что терпение России закончится, если его долго испытывать, высказываясь об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.

