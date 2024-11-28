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15:03, 28 ноября 2024Россия

В России раскрыли эффект от начала ударов Украины дальнобойными ракетами

Депутат Колесник: атаки ВСУ дальнобойными ракетами замотивировали россиян
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Русские люди стали жестче после атак дальнобойными ракетами по территории России, уверен член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Такой эффект применения вооружений он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Украинский конфликт никак не изменился после атак дальнобойными ракетами по территории России, российские войска как наступали, так и наступают и имеют на линии фронта успех, подчеркнул депутат. Но русские люди стали жестче, убежден он.

«Все уже поняли, что попытаются нанести нам поражение на поле боя. Ни о какой дипломатии, к сожалению, речи не идет по вине Запада и США. Запад стал вооружаться, чтобы так вооружаться, им надо много лет, у нас победа наступит гораздо раньше. И наши люди русские задавали вопрос, что произошло. Теперь поняли уже все, такие вопросы не возникают. Все знают, что нам нужна только победа. Замотивировали так россиян», — высказался парламентарий.

Колесник отметил, что русский народ милосердный, но жесткий, особенно в ситуациях, когда по российским территориям наносятся удары. По его словам, украинцы зря применили дальнобойные ракеты, таким образом «они выгнали зверя из берлоги, и теперь испытают на своей шкуре мощь его клыков».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о том, что терпение России закончится, если его долго испытывать, высказываясь об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.

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