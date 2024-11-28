«Русский мужик долго запрягает». Лавров предупредил о последствиях ударов американскими ракетами вглубь страны

Лавров заявил о заканчивающемся терпении РФ в ответ на вопрос об ударах ATACMS

Терпение России закончится, если его долго испытывать. Об этом предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, высказываясь об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: "семь раз отмерь — один раз отрежь", "Господь терпел и нам велел"», — ответил он.

Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается

Сергей Лавров министр иностранных дел РФ

Глава российского МИД вспомнил и другое высказывание. «Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников: русский мужик долго запрягает...», — отметил дипломат. Лавров не стал произносить вторую часть пословицы «...но быстро едет».

Москва пообещала ответить на прямое нападение на Россию

Замглавы МИД России Сергей Рябков предрек, что уже близок момент признания США и НАТО полноценными участниками конфликта на Украине. Он подчеркнул, что западные страны находятся в иллюзии, что России можно нанести стратегическое поражение, однако «ядерная держава не может быть побеждена».

Ответ Москвы на официальное разрешение Пентагона наносить ВСУ удары ракетами ATACMS по российским территориям будет не в пользу США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «По сути, это прямое нападение на Россию», — отреагировал сенатор.

Мы готовим ответ. Я думаю, что рано или поздно это будет осуществлено так, чтобы американцы тоже почувствовали, как это опасно — бить по чужим территориям Владимир Джабаров сенатор

По словам Джабарова, выбирать объекты и время ответного хода будет российское верховное командование, прежде всего главнокомандующий Владимир Путин.

В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал, что ракетные удары вглубь России лишь отдаляют мирные переговоры по Украине. Политик заверил, что подобные атаки по территории страны будут пресекаться. «Но, вне всякого сомнения, уже все, что происходит — это переход за любые красные линии», — порассуждал Медведев.

В России пообещали добиться дрожи США

Рябков отметил, что США пока не осознают последствий их вовлеченности в конфликт на Украине, но Россия добьется того, что их «охватит дрожь и оторопь». Он посетовал, что власти США «с невероятной легкостью» обсуждают детали ударов вглубь территории России американским оружием, тем самым подтверждая, что Вашингтон уже является стороной конфликта. «Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», — заключил он.

Обозреватели издания Defense News предупредили, что разрешение администрации американского президента Джо Байдена Киеву наносить удары вглубь территории России с помощью дальнобойных ракет ATACMS лишь ухудшит положение дел для ВСУ на поле боя. По мнению экспертов, расширенные разрешения и новые вооружения пришли слишком поздно и не способны переломить положение дел на фронте или дать Киеву больше рычагов за столом переговоров. Более того, последние изменения в политике Штатов могут ускорить крах украинских войск, побудив Киев направлять еще больше своих и без того ограниченных ресурсов на поддержку атак в Курской области, где ВСУ продолжают терять территории.