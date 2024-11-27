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15:06, 27 ноября 2024Мир

В МИД предрекли признание США и НАТО участниками конфликта на Украине

Рябков: близок момент признания США и НАТО участниками конфликта на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Момент признания США и НАТО полноценными участниками конфликта на Украине близок. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Момент близок, когда не будет другого варианта, кроме как признать США и НАТО полноценными участниками конфликта», — отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что западные страны находятся в иллюзии, что России можно нанести стратегическое поражение. По его словам, «ядерная держава не может быть побеждена».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО из политического альянса превратилась в военный.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил разрешение Киеву на удары американскими ракетами вглубь России. Он отметил, что произошло изменение политики, поэтому «украинцы могут задействовать ATACMS для обороны».

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